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Директор УПЛ: Карпаты будут исключены из УПЛ

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Львовский клуб может лишиться профессионального статуса.
Карпаты будут исключены
Карпаты будут исключены
ФК Карпаты Львов

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий рассказал о судьбе Карпат в чемпионате Украины.

“Завтра мы передаем официальное обращение в КДК. Мы все прекрасно понимаем, что Карпаты будут исключены из УПЛ, а в остальных матчах будет расписан +/-.

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Мы были с ними на постоянной связи во время эпидемии. Когда они выходили уже после карантина, мы проводили встречи с командами второй шестерки. Клубы были готовы покрыть часть затрат Карпат во время их выезда, например, на тренировочные поля.

Процедурой аттестации сейчас занимается УАФ, но у Карпат есть задолженность и перед УПЛ - 1 млн гривен. И все же, если бы клуб показал пути погашения этих долгов, мировые соглашения, то все бы пошли навстречу Карпатам и дали бы им аттестат.

Если Карпаты лишат профессионального статуса, то все игроки львовского клуба получат статус свободных агентов“, - заявил Дикий в программе Великий футбол.

Напомним, Карпаты не отправились в Мариуполь из-за финансовых проблем.

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Теги: Евгений Дикий, УПЛ, чемпионат Украины, Карпаты Львов, футбол
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