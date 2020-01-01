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Вербич назвал самого неудобного соперника в УПЛ

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И это не Шахтер.
Беньямин Вербич
Беньямин Вербич
ФК Динамо Киев

Футболист Динамо Беньямин Вербич назвал самого неудобного соперника в чемпионате Украины.

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“Самый неудобный соперник - Мариуполь. С ними всегда тяжело играть. Я часто забиваю им, но это очень тяжелый выезд, ведь надо лететь, ехать туда-сюда. С Мариуполем мы всегда проводим тяжелые матчи“, - заявил Вербич в интервью видеожурналу Yellow.

Отметим, что киевское Динамо занимает третье место в УПЛ, уступая по дополнительным показателям черниговской Десне. Подопечные Алексея Михайличенко после 29 туров имеют 55 очков.

Напомним, в последним матче Динамо уступило Шахтеру.

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Теги: Беньямин Вербич, Динамо Киев, УПЛ, чемпионат Украины, футбол
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