Вербич назвал самого неудобного соперника в УПЛ

И это не Шахтер.

Футболист Динамо Беньямин Вербич назвал самого неудобного соперника в чемпионате Украины.

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“Самый неудобный соперник - Мариуполь. С ними всегда тяжело играть. Я часто забиваю им, но это очень тяжелый выезд, ведь надо лететь, ехать туда-сюда. С Мариуполем мы всегда проводим тяжелые матчи“, - заявил Вербич в интервью видеожурналу Yellow.

Отметим, что киевское Динамо занимает третье место в УПЛ, уступая по дополнительным показателям черниговской Десне. Подопечные Алексея Михайличенко после 29 туров имеют 55 очков.

Напомним, в последним матче Динамо уступило Шахтеру.