Заря - Александрия 2:2 видео голов и обзор матча чемпионата Украины
В рамках 29-го тура УПЛ Заря дома потеряла очки в матче с Александрией.
Гости вышли вперед в средине первого тайма благодаря голу Лучкевича. Однако до перерыва подопечные Виктора Скрипника сумели сравнять счет. Во втором тайме команды продолжали показывать атакующую игру, что привело к двум голам с пенальти со стороны каждого клуба.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча:
Заря - Александрия 2:2
Голы: Хомченовский, 45, Юрченко, 54 (с пенальти) - Лучкевич, 18, Третьяков, 77 (с пенальти)
Заря: Мацапура - Тымчик (Леднев, 78), Вернидуб (Абу Ханна, 62), Чеберко, Михайличенко - Иванисеня - Хомченовский, Юрченко, Кочергин - Громов (Перович, 78), Кабаев
Александрия: Панькив - Пашаев (Мирошниченко, 46), Дубра, Бабогло, Вантух - Банада, Бухал (Гордиенко, 69), Грицук - Лучкевич (Задерака, 82), Безбородько (Шастал, 46), Третьяков (Ситало, 89)
Предупреждения: Чеберко, Абу Ханна - Безбородько, Банада, Панькив
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