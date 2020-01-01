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Заря не воспользовалась шансом обогнать Динамо, сыграв вничью с Александрией

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Заря и Александрия разошлись миром
Заря и Александрия разошлись миром
ФК Александрия

Заря сыграла вничью с Александрией в рамках 29 тура чемпионата Украины.

В первом тайме Хомченовский ответил точным ударом на гол Лучкевича. В начале второй половины поединка арбитр воспользовалась системой VAR и назначила пенальти, который успешно реализовал Юрченко. 

На 77-й минуте Третьяков исполнил одиннадцатиметровый удар и сравнял счет в матче.

Заря - Александрия 2:2
Голы: Хомченовский, 45, Юрченко, 54 (с пенальти) - Лучкевич, 18, Третьяков, 77 (с пенальти)

Заря: Мацапура - Тымчик (Леднев, 78), Вернидуб (Абу Ханна, 62), Чеберко, Михайличенко - Иванисеня - Хомченовский, Юрченко, Кочергин - Громов (Перович, 78), Кабаев

Александрия: Панькив - Пашаев (Мирошниченко, 46), Дубра, Бабогло, Вантух - Банада, Бухал (Гордиенко, 69), Грицук - Лучкевич (Задерака, 82), Безбородько (Шастал, 46), Третьяков (Ситало, 89)

Предупреждения: Чеберко, Абу Ханна - Безбородько, Банада, Панькив

Таким образом, Заря не смогла воспользоваться осечкой Динамо и осталась на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата Украины.

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Теги: футбол, Заря, Александрия, чемпионат Украины, УПЛ
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