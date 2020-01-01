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Десна - Колос 5:1 видео голов и обзор матча чемпионата Украины

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"Северяне" добыли крупную победу.

Десна - Колос: видео голов и обзор матча
Десна - Колос: видео голов и обзор матча
ФК Колос

Десна крупно обыграла Колос в 29 туре чемпионата Украины.  

За хозяев дубль оформил Фаворов, а также по одному разу отметились Будковский и Старенький. В компенсированное время Тотовицкий забил прямым ударом с углового.

На 89 минуте усилиями гости забили гол престижа.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Десна - Колос:

Десна - Колос 5:1
Голы: Будковский, 9, Фаворов, 38, 78, Старенький, 87, Тотовицкий, 90+1 - Кожушко, 89

Десна: Паст - Фаворов, Гитченко, Тамм, Конопля - Домбровский, Огиря - Кузик (Мостовой, 80), Хлебас (Филипов, 67), Картушов (Старенький, 67) - Будковский (Тотовицкий, 80)

Колос: Волынец - Зозуля, Петров, Гавриш, Емец (Черноморец, 46) - Милько, Богданов (Антюх, 79) - Морозко (Костышин, 46), Смирный, Задоя (Кожушко, 68) - Лысенко (Бондренко, 68)

Предупреждения: Фаворов, Тотовицкий - Морозко, Богданов, Зозуля, Костышин

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Теги: футбол, Десна, Колос, чемпионат Украины, УПЛ, видео голов, обзор матча
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