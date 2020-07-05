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Десна разгромила Колос и вышла на второе место в чемпионате Украины

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"Северяне" одержали уверенную домашнюю победу.
Десна обыграла Колос
Десна обыграла Колос
ФК Десна

Десна разгромила Колос в рамках 29 тура чемпионата Украины. На пять голов хозяев подопечные Руслана Костышина сумели ответить только одним точным ударом.

Десна - Колос 5:1
Голы: Будковский, 9, Фаворов, 38, 78, Старенький, 87, Тотовицкий, 90+1 - Кожушко, 89

Десна: Паст - Фаворов, Гитченко, Тамм, Конопля - Домбровский, Огиря - Кузик (Мостовой, 80), Хлебас (Филипов, 67), Картушов (Старенький, 67) - Будковский (Тотовицкий, 80)

Колос: Волынец - Зозуля, Петров, Гавриш, Емец (Черноморец, 46) - Милько, Богданов (Антюх, 79) - Морозко (Костышин, 46), Смирный, Задоя (Кожушко, 68) - Лысенко (Бондренко, 68)

Предупреждения: Фаворов, Тотовицкий - Морозко, Богданов, Зозуля, Костышин

Эта победа позволила Десне опередить Динамо в турнирной таблице чемпионата Украины, заняв второе место.

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Теги: футбол, Колос, Десна, чемпионат Украины, УПЛ
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
гость  (аноним)  05.07.2020, 20:29
Оценка:  0
гость
Десна молодцы. Покажите х...у...й Динамо-ж...ы...д.
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