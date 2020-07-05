Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Шапаренко: Динамо не имеет право так играть, как было в первом тайме

Комментариев: 0
Киевский клуб должен приобрести стабильность.
Николай Шапаренко
Николай Шапаренко
ФК Динамо Киев

Полузащитник Динамо Николай Шапаренко поделился эмоциями после поражения от донецкого Шахтера (2:3) в рамках УПЛ.

Читай также: Вербич: В первом тайме у Динамо вообще не было никакой игры

“Так, как мы вышли в первом тайме, считаю, играть не нужно. Второй тайм был намного лучше. Мы так должны выходить с первых минут каждый матч, а не играть так в первом тайме либо наоборот во втором“, - отметил игрок.

Шапаренко также прокомментировал предстоящий матч против Ворсклы в рамках финала Кубка Украины.

“Конечно, финал очень важен для нас. Каждая игра как финал сейчас и мы должны брать по максимуму очки. Хочется извиниться перед болельщиками за сегодняшнюю игру.

Два проигрыша подряда? Есть тренерский штаб, который подберет правильные слова для игроков и расскажет нам как привести голову в порядок“, - рассказал футболист пресс-службе “бело-синих“.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Динамо - Шахтер.

Поделись:
Теги: Николай Шапаренко, Динамо Киев, УПЛ, чемпионат Украины, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: fcdynamo.kiev.ua

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  05.07.2020, 11:21
Оценка:  0
гость
Коля сними ленту, она мешает забивать голы. Это кольцо-ограничитель, избавься от него.
гость  (аноним)  05.07.2020, 11:20
Оценка:  0
гость
Вы полный ноль. Смотрел первый тайм, на второй выключил телевизор. Позор. Стыд.
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь