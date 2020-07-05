Шапаренко: Динамо не имеет право так играть, как было в первом тайме

Киевский клуб должен приобрести стабильность.

Полузащитник Динамо Николай Шапаренко поделился эмоциями после поражения от донецкого Шахтера (2:3) в рамках УПЛ.

Читай также: Вербич: В первом тайме у Динамо вообще не было никакой игры

“Так, как мы вышли в первом тайме, считаю, играть не нужно. Второй тайм был намного лучше. Мы так должны выходить с первых минут каждый матч, а не играть так в первом тайме либо наоборот во втором“, - отметил игрок.

Шапаренко также прокомментировал предстоящий матч против Ворсклы в рамках финала Кубка Украины.

“Конечно, финал очень важен для нас. Каждая игра как финал сейчас и мы должны брать по максимуму очки. Хочется извиниться перед болельщиками за сегодняшнюю игру.

Два проигрыша подряда? Есть тренерский штаб, который подберет правильные слова для игроков и расскажет нам как привести голову в порядок“, - рассказал футболист пресс-службе “бело-синих“.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Динамо - Шахтер.