Проявление расизма?: Фанаты Динамо сбросили сов на поле в матче с Шахтером

Болельщики напомнили "горнякам" о скандальной ситуации.

Болельщики Динамо напомнили о себе facebook.com/UkrBall

В центральном матче 29-го тура чемпионата Украины Динамо дома уступило Шахтеру (2:3).

В начале поединка над газоном НСК Олимпийского появился дрон, который сбросил на поле плюшевых сов.

Арбитр встречи Виталий Романов приостановил игру, чтобы со штрафной площадке Шахтера были убраны игрушки.

Отметим, что болельщики Динамо решили напомнить о конфликте фанатов киевского клуба с игроками Шахтера. В рамках 14-го тура УПЛ болельщики Динамо начали оскорблять бразильских футболистов “горняков“ по расовым признакам. Тайсон ответил фанатам, показав средний палец и запустил в них мяч.

Позже фанаты Динамо заявили, что это было не оскорбление, а имитацией уханья сов - поддержка вымирающего вида этих птиц.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Динамо - Шахтер.