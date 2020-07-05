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Проявление расизма?: Фанаты Динамо сбросили сов на поле в матче с Шахтером

Комментариев: 1
Болельщики напомнили "горнякам" о скандальной ситуации.
Болельщики Динамо напомнили о себе
Болельщики Динамо напомнили о себе
facebook.com/UkrBall

В центральном матче 29-го тура чемпионата Украины Динамо дома уступило Шахтеру (2:3).

В начале поединка над газоном НСК Олимпийского появился дрон, который сбросил на поле плюшевых сов.

Арбитр встречи Виталий Романов приостановил игру, чтобы со штрафной площадке Шахтера были убраны игрушки.

Отметим, что болельщики Динамо решили напомнить о конфликте фанатов киевского клуба с игроками Шахтера. В рамках 14-го тура УПЛ болельщики Динамо начали оскорблять бразильских футболистов “горняков“ по расовым признакам. Тайсон ответил фанатам, показав средний палец и запустил в них мяч.

Позже фанаты Динамо заявили, что это было не оскорбление, а имитацией уханья сов - поддержка вымирающего вида этих птиц.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Динамо - Шахтер.

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Теги: Динамо Киев, Шахтер Донецк, УПЛ, чемпионат Украины, футбол, скандал, расизм
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
гость  (аноним)  05.07.2020, 11:17
Оценка:  0
гость
Как могут быть у именитого клуба, такие конченные, озлоблённые, тупорылые болельщики. Вас людьми тяжело назвать, стадо лишнехромосомных.
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