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Вербич: В первом тайме у Динамо вообще не было никакой игры

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Донецкий клуб воспользовался ошибками "бело-синих".
Беньямин Вербич
Беньямин Вербич
ФК Динамо Киев

Полузащитник киевского Динамо Беньямин Вербич прокомментировал поражение донецкому Шахтеру (2:3) в рамках УПЛ.

“Шахтер вышел на матч уже в статусе чемпиона, на них ничего не давило. Поэтому их игроки действовали расслаблено, хорошо держали мяч. Мы же, в свою очередь, много бегали в первом тайме без мяча, в обороне. При этом теряли много сил.

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“Горняки“ воспользовались нашими ошибками в обороне и забили два мяча. Конечно, нам уже было сложнее выпутываться из этой ситуации.

Во втором тайме Динамо уже заиграло совсем по-другому. В чем причина? Сложно сказать. Наверное, в первую очередь прибавили в психологическом плане. Уже не думали так сильно про счет, про важность результата.

В перерыве в раздевалке тренеры сказали нам, что нужно поднять голову вверх, не опускать руки, двигаться дальше. Мы вышли на поле и начали просто играть в свою игру, потому что в первом тайме у нас вообще не было никакой игры“, - рассказал полузащитник пресс-службе “бело-синих“.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Динамо - Шахтер.

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Теги: Беньямин Вербич, Динамо Киев, УПЛ, чемпионат Украины, футбол
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