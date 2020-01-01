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Каштру: Все четыре победы над Динамо дались очень сложно

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Португалец доволен выступлением молодых игроков.
Луиш Каштру
Луиш Каштру
ФК Шахтер Донецк

Главный тренер донецкого Шахтера Луиш Каштру прокомментировал победу над Динамо (3:2) в рамках чемпионата Украины.

“Для нас очень важно, чтобы молодые футболисты Шахтера играли в таких матчах. С Динамо сложные поединки, и это хороший опыт для ребят. Они - будущее клуба, мы должны их готовить, и я доволен их выступлением.

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Матчи с Динамо всегда очень важны, в любом случае это - классико. На такие поединки мотивированы и соперники, и мы. В первую очередь для меня важны интересы Шахтера и моих футболистов, а не лично мои.

Мы всегда, во всех матчах Премьер-лиги и других соревнований были очень мотивированны. Но, конечно, встречи в чемпионате с такой командой, как Динамо, всегда что-то особенное. Все четыре победы дались очень сложно, потому что это сильный соперник.

К счастью, нам удавалось добиваться наилучшего результата в матчах чемпионата. К сожалению, не получилось в Кубке Украины. Но главной цели мы добились, и это произошло благодаря великолепному выступлению наших футболистов во всех поединках чемпионата, включая четыре встречи с Динамо“, - рассказал специалист пресс-службе “горняков“.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Динамо - Шахтер.

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Теги: Луиш Каштру, Шахтер Донецк, УПЛ, чемпионат Украины, футбол
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Источник: shakhtar.com

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