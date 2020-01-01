Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Михайличенко: Динамо усугубило свое положение в чемпионате

Комментариев: 0
Киевский клуб продолжает борьбе за вторую строчку в таблице.
Алексей Михайличенко
Алексей Михайличенко
ФК Динамо Киев

Главный тренер киевского Динамо Алексей Михайличенко прокомментировал поражение от донецкого Шахтера (2:3) в рамках чемпионата Украины.

“Первый тайм у нас абсолютно не получился. Было огромное волнение за результат. Конечно, мы полностью проиграли первый тайм и пропустили два мяча. Во втором тайме начали играть так, как нужно было. Присутствовали и огромное желание, и огромный настрой. Хотя нельзя сказать, что не было настроя в первом тайме. Наверное, волнение не позволило реализовать ту игру, которую мы хотели.

Добившись ничейного результата, мы продолжали играть на победу. Но, к сожалению, не справились с еще одним пропущенным мячом. Когда уже остались вдесятером, Шахтер здорово контролировал мяч, как и подобает хорошим командам“, - отметил специалист.

Михайличенко также призвал команду не отчаиваться и настраиваться на ближайшие матчи.

“Мы усугубили свое положение, но в чемпионате еще три игры, в которых все будет зависеть только от нас. После матча и я, и Игорь Михайлович сказали, что сегодняшнюю игру надо скорее забыть и готовиться к матчу с Ворсклой”в финале Кубка Украины. Сейчас такой график, что даже нет времени, чтобы переживать, обдумывать. Нужно быстрее это “переварить“ и готовиться к следующему матчу“, - заявил наставник в интервью пресс-службе “бело-синих“.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Динамо - Шахтер.

Поделись:
Теги: Алексей Михайличенко, Динамо Киев, УПЛ, чемпионат Украины, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: fcdynamo.kiev.ua

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь