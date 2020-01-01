Михайличенко: Динамо усугубило свое положение в чемпионате

Киевский клуб продолжает борьбе за вторую строчку в таблице.

Главный тренер киевского Динамо Алексей Михайличенко прокомментировал поражение от донецкого Шахтера (2:3) в рамках чемпионата Украины.

“Первый тайм у нас абсолютно не получился. Было огромное волнение за результат. Конечно, мы полностью проиграли первый тайм и пропустили два мяча. Во втором тайме начали играть так, как нужно было. Присутствовали и огромное желание, и огромный настрой. Хотя нельзя сказать, что не было настроя в первом тайме. Наверное, волнение не позволило реализовать ту игру, которую мы хотели.

Добившись ничейного результата, мы продолжали играть на победу. Но, к сожалению, не справились с еще одним пропущенным мячом. Когда уже остались вдесятером, Шахтер здорово контролировал мяч, как и подобает хорошим командам“, - отметил специалист.

Михайличенко также призвал команду не отчаиваться и настраиваться на ближайшие матчи.

“Мы усугубили свое положение, но в чемпионате еще три игры, в которых все будет зависеть только от нас. После матча и я, и Игорь Михайлович сказали, что сегодняшнюю игру надо скорее забыть и готовиться к матчу с Ворсклой”в финале Кубка Украины. Сейчас такой график, что даже нет времени, чтобы переживать, обдумывать. Нужно быстрее это “переварить“ и готовиться к следующему матчу“, - заявил наставник в интервью пресс-службе “бело-синих“.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Динамо - Шахтер.