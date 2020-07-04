Ребров посетил матч Динамо - Шахтер

Специалист наблюдал за поединком на стадионе.

Главный тренер венгерского Ференцвароша Сергей Ребров присутствовал на НСК Олимпийском на матче Динамо - Шахтер, в котором победу одержал донецкий клуб (3:2).

Пресс-служба “бело-синих“ опубликовала фото в Instagram с украинским специалистом на трибунах.

Напомним, что болельщикам запрещено посещать футбольные матчи из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что Ребров - первый иностранный тренер, который два раза выигрывал чемпионат Венгрии.