Ребров посетил матч Динамо - Шахтер
Специалист наблюдал за поединком на стадионе.
Главный тренер венгерского Ференцвароша Сергей Ребров присутствовал на НСК Олимпийском на матче Динамо - Шахтер, в котором победу одержал донецкий клуб (3:2).
Пресс-служба “бело-синих“ опубликовала фото в Instagram с украинским специалистом на трибунах.
Напомним, что болельщикам запрещено посещать футбольные матчи из-за пандемии коронавируса.
Ранее сообщалось, что Ребров - первый иностранный тренер, который два раза выигрывал чемпионат Венгрии.
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