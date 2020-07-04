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Ребров посетил матч Динамо - Шахтер

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Специалист наблюдал за поединком на стадионе.
Сергей Ребров
Сергей Ребров
Getty Images

Главный тренер венгерского Ференцвароша Сергей Ребров присутствовал на НСК Олимпийском на матче Динамо - Шахтер, в котором победу одержал донецкий клуб (3:2).

Пресс-служба “бело-синих“ опубликовала фото в Instagram с украинским специалистом на трибунах.

Напомним, что болельщикам запрещено посещать футбольные матчи из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что Ребров - первый иностранный тренер, который два раза выигрывал чемпионат Венгрии.

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Теги: Сергей Ребров, футбол
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