Первая лига: Металлист 1925 в тяжелом матче обыграл Горняк-Спорт, Ингулец - Авангард

Вашему вниманию результаты матчей Первой лиге.

Сегодня, 4 июля, состоялись пять матчей в рамках 22-го тура Первой лиге Украины.

Вашему вниманию результаты поединков:

Балканы - Минай 1:2

Голы: Тропанец, 90+4 - Оринчак, 43, Глагола, 84

Балканы: Лободров, Платунов, Николишин, Юречко, Опря, Гаврилюк (Силва Роша, 63), Пархоменко, Луис Фернандо (Тропанец, 53), Ильницкий, Фаюк, Болокан (Златов, 46).

Минай: Попович, Стасюк, Жичиков (Глагола, 56), Маткобожик (Корнутяк, 90+1), Допилка, Ткачук, Нуриев (Микуляк, 87), Шпак, Пыняшко (Кополовец, 82), Кныш (Машталир, 86), Оринчак

Агробизнес - Черкащина 1:0

Гол: Бойчук, 83

Ингулец - Авангард 3:2

Голы: Козак, 6, Мишуренко, 21, Сичинева 48 - Матяж, 62, Мурза, 90

Кремень - Волынь 1:1

Голы: Сула, 50 - Кожанов (пен.) 92+

Металлист 1925 - Горняк-Спорт 2:1

Голы: Дерек, 7, Романов, 30 - Корольков (пен.), 23