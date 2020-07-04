Динамо - Шахтер: Пиварич, Русин, Трубин и Витао выйдут с первых минут

Команды огласили стартовые составы.

В центральном матче 29-го тура чемпионата Украины Динамо на стадионе НСК Олимпийском примет Шахтер.

Главные тренера огласили стартовые составы на поединок. Можем заменить, что в центре обороне киевского клуба сыграют Кадири и Сирота, а также возвращение Пиварича.

Что касается “горняков“, то донецкий клуб выйдет в экспериментальном составе.

Стартовые составы команд:

Динамо: Бойко - Кендзера, Сирота, Кадири, Пиварич - Буяльский, Шапаренко, Цитаишвили, Сидорчук, Вербич - Русин

Запасные: Бущан, Соль, Де Пена, Андриевский, Караваев, Бурда, Каргбо, Бенито, Дуэлунд

Шахтер: Трубин, Додо, Витао, Матвиенко, Болбат - Степаненко, Патрик, Маркос, Соломон, Коноплянка - Мораес.

Запасные: Пятов, Кривцов, Сиприано, Бондаренко, Майкон, Пихаленок, Тайсон, Марлос, Фернандо

⚒ Состав «Шахтера» на игру с «Динамо». ⚽



Следите за поединком #ДинамоШахтер в матч-центре: https://t.co/9E1q6U3hUZ.



🙌🏻 Покажите свою поддержку в комментариях! Вперед, «Шахтер»! 🤜🏻🤛🏻 pic.twitter.com/vgnow58b8V — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) July 4, 2020

Напомним, на нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция матча Динамо - Шахтер, которая начнется 4 июля в 19:30 по киевскому времени.

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