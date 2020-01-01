Мораес - о конфликте с Бойко: Денис захотел возвысить себя перед фанатами Динамо

Бразилец не понимает позиции украинца.

Футболист Шахтера Жуниор Мораес рассказал подробности конфликта с Денисом Бойко, после того как бразилец перешел в донецкий клуб из киевского Динамо.

“Общение у нас с Денисом было нормальным. Но в один момент он захотел обвинить меня в той ситуации. Зачем? Чтобы возвысить себя перед болельщиками Динамо.

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Если ты хорошо работаешь и даешь результат своей команде, тебе не нужно обсуждать других людей, чтобы тебя полюбили в команде“, - заявил игрок.

Также Мораес рассказал об инциденте, когда Жуниор не сумел забить пенальти в ворота Бойко, после чего Денис громко что-то высказал бразильцу.

“Он имеет полное право делать это. В прошлом матче, когда на последних минутах забил Коваленко, я также ему кричал. Возможно, это была его ответочка (смеется, прим.)“, - отметил Мораес в интервью Виктору Вацко.

Напомним, сегодня, 4 июля, состоится матч Динамо - Шахтер. Начало матча запланировано на 19:30 по киевскому времени. Отметим, на нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция матча Динамо - Шахтер.

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