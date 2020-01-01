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Динамо - Шахтер 2:3 видео голов и обзор матча чемпионата Украины

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"Горняки" в непростом матче обыграли принципиального соперника.

Динамо - Шахтер: видео голов
Динамо - Шахтер: видео голов
ФК Шахтер Донецк

В матче 29-го тура чемпионата Украины донецкий Шахтер на выезде обыграл киевское Динамо со счетом 3:2.

“Горняки“ уже после первого тайма вели со счетом 2:0 благодаря усилиям Степаненко и Коноплянки, однако подопечные Михайличенко сумели отыграть два мяча за счет точных ударов Вербича и Де Пены.

Но финальное слово осталось за гостями - Тайсон едва появившись на поле отыскал Алана Патрика, который пробил точно в дальний угол и установил окончательный счет.

Это поражение усложнило киевлянам борьбу за второе место в турнирной таблице, где на пятки уже наступают Заря и Десна, которым только предстоят матчи 29-го тура УПЛ.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Динамо - Шахтер:

Динамо – Шахтер 2:3
Голы: Вербич, 51; Де Пена, 69 – Степаненко, 31; Коноплянка, 39, Патрик, 72

Динамо: Бойко – Кендзера, Кадири, Сирота, Пиварич – Сидорчук – Цитаишвили (Караваев, 74), Шапаренко, Буяльский (Каргбо, 84), Вербич – Русин (Де Пена, 46).

Шахтер: Трубин – Додо, Витао, Матвиенко, Болбат (Сиприано, 54) – Степаненко (Бондаренко, 77), Маркос Антонио – Соломон (Тайсон, 71), Алан Патрик, Коноплянка (Марлос, 77) – Мораес (Фернандо, 77).

Предупреждения: Кадири – Соломон, Болбат, Степаненко

Удаление: Пиварич (грубый фол на Патрике).

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