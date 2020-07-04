Шахтер вновь обыграл Динамо

Киевляне усложнили себе борьбу за второе место по итогам сезона.

В матче 29-го тура чемпионата Украины киевское Динамо на НСК Олимпийский принимало донецкий Шахтер. Этот поединок был важен для “бело-синих“, которые сейчас ведут борьбу с Зарей и Десной за второе место в УПЛ, которое дает путевку в квалификацию Лиги чемпионов на следующий сезон.

Обе команды достаточно резво начали встречу, практически на равных владея мячом. Первый опасный момент был у «горняков» - Патрик пробил со штрафного, но Бойко отбил мяч перед собой. Через пару минут после этого пушечным ударом выше ворот отличился Коноплянка.

Не отставали и “бело-синие“ - Цитаишвили подал с правого фланга штрафной в руки Трубину, а до этого расстрелять ворота соперника могли Буяльский и Русин. Но дожать “горняков“ и отправить мяч в ворота Трубина никак не удавалось.

Зато Шахтеру удалось, причем дважды за 8 минут. Вначале на 31-й минуте Степаненко расстрелял ворота Бойко из центра штрафной после отскока мяча от штанги. Примечательно, что Болбат пробил по воротам и мяч слегка зацепил Тараса, попав в итоге в штангу, Степаненко сориентировался и сразу же добил.

А на 39-й минуте шикарный гол забил Евгений Коноплянка – сместился у чужой штрафной с левого фланга и на исполнение вложил в дальний, с рикошетом от штанги. Голевой пас себе в актив записал Манор Соломон. В итоге на перерыв “горняки“ ушли с преимуществом в два мяча.

На второй тайм Михайличенко со старту выпустил Карлоса Де Пену, который моментально включился в игру и обострил ситуацию у ворот соперника. В итоге активные действия “бело-синих“ на старте второго тайма привели к голу - Беньямин Вербич на 51-й минуте воспользовался ошибкой голкипера, не удержавшем мяч после удара Шапаренко головой, и забил.

После того, как хозяева сократили отставание в счете, они стали создавать больше моментов. Сплоченные командные действия привели к еще одному голу, правда и там помог молодой голкипер Шахтера - Сирота исполнил отличный заброс со своей половины поля в левый полуфланг, где его принял Де Пена. Карлос сумел убежать от Витао и перекинул мяч через Трубина, который слишком сильно вышел из ворот, оставив их абсолютно пустыми.

В сложившейся ситуации Каштру решил выпустить Тайсона, который уже через минуту помог Шахтеру вновь выйти вперед - бразилец оценил ситуации, остановившись на несколько секунд перед штрафной соперника, нашел Алана Патрика и тот пробил низом точно в дальний угол.

Михайличенко после пропущенного сделал еще только одну замену из трех доступных на тот момент, зато Каштру воспользовался всеми оставшимися заменами и освежил состав. До конца поединка никто так и не сумел забить, зато негативно отличился Йосип Пиварич - на 90+1-й минуте он двумя ногами въехал в Алана Патрика, за что арбитр показал ему красную карточку.

Таким образом, Динамо уступило Шахтеру со счетом 2:3 и потеряло важные очки в борьбе за вторую строчку. Киевляне остались со своими 55-ю очками в активе, и теперь Заря, которой только предстоит матч 29-го тура против Александрии, имеет все шансы обойти “бело-синих“ в случае победы. Также Десна может сравняться с Динамо в случае триумфа в поединке с Колосом.

Динамо – Шахтер 2:3

Голы: Вербич, 51; Де Пена, 69 – Степаненко, 31; Коноплянка, 39, Патрик, 72

Динамо: Бойко – Кендзера, Кадири, Сирота, Пиварич – Сидорчук – Цитаишвили (Караваев, 74), Шапаренко, Буяльский (Каргбо, 84), Вербич – Русин (Де Пена, 46).

Шахтер: Трубин – Додо, Витао, Матвиенко, Болбат (Сиприано, 54) – Степаненко (Бондаренко, 77), Маркос Антонио – Соломон (Тайсон, 71), Алан Патрик, Коноплянка (Марлос, 77) – Мораес (Фернандо, 77).

Предупреждения: Кадири – Соломон, Болбат, Степаненко

Удаление: Пиварич (грубый фол на Патрике).