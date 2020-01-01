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Миколенко: На четвертый раз мы просто обязаны победить Шахтер

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Киевский клуб на протяжении трех матчей не может добыть победу над "горняками".
Виталий Миколенко
Виталий Миколенко
ФК Динамо Киев

Защитник киевского Динамо Виталий Миколенко поделился ожиданием от предстоящего матча против Шахтера в рамках 29-го тура УПЛ.

“Конечно, в моральном и физическом плане после поражений восстанавливаться сложнее. Но вместе с тем, думаю, мы будем гораздо злее и постараемся отдать все силы для победы в этом матче.

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Думаю, у Шахтера тоже будет мотивация играть на победу - наша команда для них такой же серьезный раздражитель, как и они для нас, потому недооценки или расслабленности не будет. Для нас же это принципиальная игра: нам нужно и очки набирать, и вообще каждая победа над Шахтером для нас очень важна.

Если мы трижды им уступили, то в четвертый раз просто обязаны победить хотя бы ради болельщиков и людей, которые смотрят наши матчи по телевизору и поддерживают нас.

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Козыри? Учитывая то, что на Шахтер не будет давить результат и турнирное положение, думаю, они будут играть раскованно, могут полностью раскрыться и проявить себя с лучшей стороны. Соперник уже стал чемпионом и будет играть на моральном подъеме“, - рассказал игрок в интервью пресс-службе Динамо.

Напомним, на нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция матча Динамо - Шахтер, которая начнется 4 июля в 19:30 по киевскому времени.

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Теги: Виталий Миколенко, Динамо Киев, УПЛ, чемпионат Украины, футбол
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Источник: fcdynamo.kiev.ua

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