В запорожском Металлурге зафиксировали вспышку коронавируса

В связи со сложившейся ситуацией пришлось перенести матч запорожского клуба против Руха.

В запорожском Металлурге, выступающем в Первой лиге, произошла вспышка коронавируса.

Как сообщает официальный сайт клуба, ПРЦ-тесты семи футболистов оказались положительными. Команда проходила тестирование незадолго до матча 22-го тура против Руха, который был назначен на 4 июля, и, в связи со сложившейся ситуацией, матч перенесли на неопределенный срок.

Стоит сказать, что на данный момент Металлург находится на 15-й строчке турнирной таблице Первой лиги. До завершения турнира осталось 9 туров.

Отметим, что ранее вспышки коронавируса были в Рухе и Карпатах, а также в Олимпике, однако позже выяснилось, что в донецком клубе результаты тестов были ошибочными.