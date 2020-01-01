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В запорожском Металлурге зафиксировали вспышку коронавируса

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В связи со сложившейся ситуацией пришлось перенести матч запорожского клуба против Руха.
Семь игроком Металлурга З сдали положительные тесты на коронавирус
Семь игроком Металлурга З сдали положительные тесты на коронавирус
ФК Металлург З

В запорожском Металлурге, выступающем в Первой лиге, произошла вспышка коронавируса.

Как сообщает официальный сайт клуба, ПРЦ-тесты семи футболистов оказались положительными. Команда проходила тестирование незадолго до матча 22-го тура против Руха, который был назначен на 4 июля, и, в связи со сложившейся ситуацией, матч перенесли на неопределенный срок.

Стоит сказать, что на данный момент Металлург находится на 15-й строчке турнирной таблице Первой лиги. До завершения турнира осталось 9 туров.

Отметим, что ранее вспышки коронавируса были в Рухе и Карпатах, а также в Олимпике, однако позже выяснилось, что в донецком клубе результаты тестов были ошибочными.

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Теги: Металлург З, Металлург Запорожье, Первая лига, Украина, футбол, Первая лига Украины, коронавирус, COVID-19
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