Динамо - Шахтер: видео онлайн-трансляция матча чемпионата Украины

Динамо примет Шахтер в рамках 29-го тура УПЛ. Следите за событиями этого поединка в видео онлайн-трансляции на нашем сайте.

Динамо - Шахтер: видео онлайн-трансляция матча ФК Шахтер Донецк

В центральном матче 29-го тура чемпионата Украины Динамо примет донецкий Шахтер. Встреча состоится в субботу, 4 июля, в Киеве на НСК Олимпийский.

В нынешнем сезоне команды встречались уже 5 раз - “горняки“ трижды одержали победу, а “бело-синие“ выиграли два матча, завоевав Суперкубок и Кубок Украины.

Вашему вниманию видео онлайн-трансляция матча Динамо - Шахтер:

Отметим, что в турнирном плане это противостояние имеет значение только для хозяев поля - Шахтер уже завоевал чемпионский титул, а вот Динамо ведет борьбу за вторую строчку по итогам сезона. Сейчас киевляне на 2 балла обходят Зарю и на 3 пункта - Десну.

Напомним, на нашем сайте также будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча Динамо - Шахтер.