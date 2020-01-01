Динамо - Шахтер: видео онлайн-трансляция матча чемпионата Украины
Динамо примет Шахтер в рамках 29-го тура УПЛ. Следите за событиями этого поединка в видео онлайн-трансляции на нашем сайте.
В центральном матче 29-го тура чемпионата Украины Динамо примет донецкий Шахтер. Встреча состоится в субботу, 4 июля, в Киеве на НСК Олимпийский.
В нынешнем сезоне команды встречались уже 5 раз - “горняки“ трижды одержали победу, а “бело-синие“ выиграли два матча, завоевав Суперкубок и Кубок Украины.
Вашему вниманию видео онлайн-трансляция матча Динамо - Шахтер:
Отметим, что в турнирном плане это противостояние имеет значение только для хозяев поля - Шахтер уже завоевал чемпионский титул, а вот Динамо ведет борьбу за вторую строчку по итогам сезона. Сейчас киевляне на 2 балла обходят Зарю и на 3 пункта - Десну.
Напомним, на нашем сайте также будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча Динамо - Шахтер.
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