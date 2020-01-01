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Динамо - Шахтер: где смотреть матч чемпионата Украины

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Динамо примет Шахтер в центральном матче 29-го тура чемпионата Украины. Узнайте, где смотреть это противостояние в прямом эфире.
Динамо - Шахтер: где смотреть матч
Динамо - Шахтер: где смотреть матч
ФК Динамо Киев

В субботу, 4 июля, в центральном матче 29-го тура чемпионата Украины киевское Динамо примет донецкий Шахтер. Встреча состоится в Киеве на НСК Олимпийский.

Где смотреть матч Динамо - Шахтер? В прямом эфире это противостояние покажет телеканал 2+2. Начало трансляции - в 19:25 по киевскому времени.

Также отметим, что на нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция этого поединка.

Стоит сказать, что букмекеры отдают минимальное предпочтение киевскому клубу.

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