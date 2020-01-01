Динамо - Шахтер: прогноз и ставки букмекеров на матч УПЛ

Динамо примет Шахтер в центральном матче 29-го тура чемпионата Украины. Букмекеры уже определили фаворита этого противостояния.

В субботу, 4 июля, в центральном матче 29-го тура чемпионата Украины киевское Динамо примет донецкий Шахтер. Встреча состоится в Киеве на НСК Олимпийский в 19:30 по киевскому времени.

По мнению букмекеров, небольшое преимущество в этом поединке у киевлян. Так, в компании William Hill на победу "бело-синих" можно поставить с коэффициентом 2.50, в то время как успех гостей оценили в 2.60. На ничью здесь принимают ставки с коэффициентом 3.50.

Схожего мнения придерживаются и в конторе bet365, где установили следующие котировки: победа Динамо - 2.50, победа Шахтера - 2.60, ничья - 3.25.

Стоит отметить, что в турнирном плане это противостояние имеет значение только для Динамо, которое ведет борьбу за вторую строчку по итогам сезона. “Бело-синие“ набрали 55 очков, в то время как луганская Заря отстает от киевлян всего на 2 балла, а черниговская Десна - на 3 пункта. Что касается "горняков", то клуб уже завоевал чемпионский титул.

Напомним, на нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция матча Динамо - Шахтер, которая начнется 4 июля в 19:30 по киевскому времени.