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Динамо - Шахтер: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины

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Динамо примет Шахтер в центральном матче 29-го тура УПЛ. Следите за событиями этого противостояния в онлайн-трансляции на нашем сайте.
Динамо - Шахтер: онлайн-трансляция матча
Динамо - Шахтер: онлайн-трансляция матча
ФК Динамо Киев

В субботу, 4 июля, в центральном матче 29-го тура чемпионата Украины киевское Динамо примет донецкий Шахтер. Встреча состоится в Киеве на НСК Олимпийский.

Онлайн-трансляция матча Динамо - Шахтер будет доступна в этой новости 4 июля, начиная с 19:30 по киевскому времени.

В турнирном плане это противостояние имеет значение только для хозяев поля - Шахтер уже завоевал чемпионский титул, а вот Динамо ведет борьбу за вторую строчку по итогам сезона.

На данный момент “бело-синие“ имеют в своем активе 55 очков, в то время как луганская Заря отстает от киевлян всего на 2 балла, а черниговская Десна - на 3 пункта.

По мнению букмекеров, небольшое преимущество в этом поединке у киевлян.

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