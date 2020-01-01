Львов - Ворскла 2:2 видео голов и обзор матча чемпионата Украины

Полтавский клуб проявил характер.

Львов - Ворскла: видео голов и обзор матча Getty Images

В рамках 29-го тура УПЛ Львов дома упустил победу над Ворсклой (2:2).

Гости вышли на матч резервным составом, ведь 8 июля им предстоит сыграть в финале Кубка Украины против киевского Динамо. Однако это не помешало полтавскому клуб открыть счет на восьмой минуте матча.

Хозяева сумели отыграться лишь после перерыва благодаря усилиям Яковелли. В средине второго тайма Львов вышел вперед, на свое имя гол записал Борзенко. Все шло к победе львовской команды, однако гости не сдавались и сравняли счет на 89-й минуте, установив ничейный результат поединка.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Львов - Ворскла:

Львов - Ворскла 2:2

Голы: Яковелли, 55, Борзенко, 75 - Челядин, 8, Кравчук, 89

Львов: Сарнавский - Кравчук (Гончар, 69), Борзенко, Братков, Бопесу (Клименчук, 70) - Сабино, Альваро (Абнер, 56) - Шина (Приймак, 77), Богунов, Татарков - Яковелли

Ворскла: Исенко - Мельничук, Дубко, Павлюк, Семилет (Посевкин, 90+2) - Козыренко (Бугаенко, 83), Челядин, Гаджук (Кулаковский, 90+2), Белый (Галата, 46) - Власов (Дмитрук, 73), Кравчук

Предупреждения: Яковелли, Татарков, Сабино, Гончар - Гаджук, Кравчук, Мельничук, Дубко