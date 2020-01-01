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Дублирующий состав Ворсклы вырвал ничью в матче со Львовом

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Команды не выявили сильнейшего
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В рамках 29-го тура чемпионата Украины ПФК Львов дома сыграл вничью с Ворсклой (2:2).

Полтавский клуб вышел на матч дублирующим составом, ведь команде предстоит сыграть финальный поединок против киевского Динамо в Кубке Украины.

Гости сумели выиграть первый тайм благодаря быстрому голу Челядина. Во втором тайме львовский клуб перевернул игру, забив дважды. В концовке встречи Кравчук сумел забить второй гол в ворота Львова, принеся Ворскле ничью в матче.

Львов - Ворскла 2:2
Голы: Яковелли, 55, Борзенко, 75 - Челядин, 8, Кравчук, 89

Львов: Сарнавский - Кравчук (Гончар, 69), Борзенко, Братков, Бопесу (Клименчук, 70) - Сабино, Альваро (Абнер, 56) - Шина (Приймак, 77), Богунов, Татарков - Яковелли

Ворскла: Исенко - Мельничук, Дубко, Павлюк, Семилет (Посевкин, 90+2) - Козыренко (Бугаенко, 83), Челядин, Гаджук (Кулаковский, 90+2), Белый (Галата, 46) - Власов (Дмитрук, 73), Кравчук

Предупреждения: Яковелли, Татарков, Сабино, Гончар - Гаджук, Кравчук, Мельничук, Дубко

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Теги: ПФК Львов, Ворскла, УПЛ, чемпионат Украины, футбол
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