Дублирующий состав Ворсклы вырвал ничью в матче со Львовом
В рамках 29-го тура чемпионата Украины ПФК Львов дома сыграл вничью с Ворсклой (2:2).
Полтавский клуб вышел на матч дублирующим составом, ведь команде предстоит сыграть финальный поединок против киевского Динамо в Кубке Украины.
Гости сумели выиграть первый тайм благодаря быстрому голу Челядина. Во втором тайме львовский клуб перевернул игру, забив дважды. В концовке встречи Кравчук сумел забить второй гол в ворота Львова, принеся Ворскле ничью в матче.
Львов - Ворскла 2:2
Голы: Яковелли, 55, Борзенко, 75 - Челядин, 8, Кравчук, 89
Львов: Сарнавский - Кравчук (Гончар, 69), Борзенко, Братков, Бопесу (Клименчук, 70) - Сабино, Альваро (Абнер, 56) - Шина (Приймак, 77), Богунов, Татарков - Яковелли
Ворскла: Исенко - Мельничук, Дубко, Павлюк, Семилет (Посевкин, 90+2) - Козыренко (Бугаенко, 83), Челядин, Гаджук (Кулаковский, 90+2), Белый (Галата, 46) - Власов (Дмитрук, 73), Кравчук
Предупреждения: Яковелли, Татарков, Сабино, Гончар - Гаджук, Кравчук, Мельничук, Дубко
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