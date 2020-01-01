Дублирующий состав Ворсклы вырвал ничью в матче со Львовом

Команды разошлись миром.

В рамках 29-го тура чемпионата Украины ПФК Львов дома сыграл вничью с Ворсклой (2:2).

Полтавский клуб вышел на матч дублирующим составом, ведь команде предстоит сыграть финальный поединок против киевского Динамо в Кубке Украины.

Гости сумели выиграть первый тайм благодаря быстрому голу Челядина. Во втором тайме львовский клуб перевернул игру, забив дважды. В концовке встречи Кравчук сумел забить второй гол в ворота Львова, принеся Ворскле ничью в матче.