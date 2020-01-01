Кополовец - о 500 тысячах от Карпат: Было понятно, что это провокация

Спортивный директор Миная отказался участвовать в махинации "львов".

Сегодня, 3 июня, Рух опубликовал скандальные переговоры спортивного директора Миная Михаила Кополовца с исполнительным директором Карпат Ростиславом Ящишиним.

Руководство “львов“ предложило каждой команде Первой лиге 500 тысяч, если им удастся обыграть Рух. Первым клубом должен был стать Минай, однако Кополовец записал на видео телефонные переговоры, передав их руководству “желтых“.

“Мне поступает звонок от генерального директора Карпат Ящишина. На мой взгляд… Я сразу понял, что это провокация с их стороны, потому что они знают, что мы с Козловским давно дружим. Он приезжает к нам на игры, мы в хороших отношениях. Мне звонят, что предлагают по 500 тысяч за игры.

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Мне удивительно, не могу понять одного: у людей нет денег на выезды, нет на зарплаты футболистам, у них проблемы… И они предлагают мне 500 тысяч и говорят, чтобы я объявил всей Первой лиге об этом. Провокация чистой воды. Понятно, что я поставил в известность Козловского, сказал, что Карпаты…

Не знаю, как оно будет дальше, потому что не исключено, что они меня записывали, поэтому это сделал я. Я в эти игры не играю. Было понятно, что это какой-то зашквар, какая-то провокация, потому что они не могут не знать, что мы дружим.

С тем же спортивным директором Руха Вовой Лапицким мы знаем друг друга 20 лет. Почему именно мне позвонили? Не знаю, вот такая вот ситуация“, - рассказал Кополовец в интервью Football.ua.

Ранее сообщалось, что Карпатам грозит исключение из УПЛ.