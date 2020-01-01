Каштру назвал главную особенность Шахтера

Специалист выделил бразильцев в составе донецкого клуба.

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру назвал главную особенность донецкого клуба.

“Особенность Шахтера заключается в том, что многие игроки нашей команды - это бразильцы. Конечно, у нас также есть большое количество лучших украинских талантов, что создает смесь разных национальностей и поколений в команде. Я бы сказал, что в Шахтере это 50 на 50.

Читай также: Каштру надеется возглавить сборную Португалии

Креативность и гениальность бразильцев - нечто особенное для Шахтера. С другой стороны, украинские игроки могут иметь более естественную строгость и силу, что способствует интересному сожительству в клубе. Бразильцы обладают различными навыками, а адаптация облегчается окружающими.

Одноклубники говорят по-португальски, и легко заводить друзей, которые говорят на одном языке. Они помогают друг другу, и это создает в команде теплую атмосферу“, - цитирует Каштру France Football.

Ранее специалист высказался о предстоящем матче с Динамо.