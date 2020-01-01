Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Каштру назвал главную особенность Шахтера

Комментариев: 0
Специалист выделил бразильцев в составе донецкого клуба.
Луиш Каштру
Луиш Каштру
ФК Шахтер Донецк

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру назвал главную особенность донецкого клуба.

“Особенность Шахтера заключается в том, что многие игроки нашей команды - это бразильцы. Конечно, у нас также есть большое количество лучших украинских талантов, что создает смесь разных национальностей и поколений в команде. Я бы сказал, что в Шахтере это 50 на 50.

Читай также: Каштру надеется возглавить сборную Португалии

Креативность и гениальность бразильцев - нечто особенное для Шахтера. С другой стороны, украинские игроки могут иметь более естественную строгость и силу, что способствует интересному сожительству в клубе. Бразильцы обладают различными навыками, а адаптация облегчается окружающими.

Одноклубники говорят по-португальски, и легко заводить друзей, которые говорят на одном языке. Они помогают друг другу, и это создает в команде теплую атмосферу“, - цитирует Каштру France Football.

Ранее специалист высказался о предстоящем матче с Динамо.

Поделись:
Теги: Луиш Каштру, УПЛ, чемпионат Украины, футбол, Шахтер
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь