Скандал дня: Карпаты предлагают полмиллиона гривен тому, кто обыграет Рух

"Львы" готовы сделать все, чтобы Рух не вышел в УПЛ.

Руководство Карпат готово платить по 500 тысяч гривен каждой команде, которая сумеет обыграть Рух.

Пресс-служба “желтых“ опубликовала запись телефонных разговоров спортивного директора Миная Михаила Кополовца с исполнительным директором Карпат Ростиславом Ящишиним.

“Я говорил с Запорожьем, они сейчас будут играть с Рухом. Они заинтересованы, человек хотел бы с тобой переговорить, типа чтобы от тебя исходило, что стимуляция есть. Ты не против, чтобы сказать им? Он тебя наберет, ты объяви им, что 500 тысяч будет, большая сумма. Он говорит: “Я бы своим пацанам рассказал, они за целый чемпионат х*й столько заработают.

Это же Смалийчук (новый со-владелец Карпат, - прим.ред) дает деньги? Потому что они спрашивали, говорят, вроде у них какой то там не знаю, президент, Смолийчук типа.“, - сказал Михаил.

“Смалийчук дает каждой команде по 500 тысяч гривен, которая победит Рух“, - заявил Ящишин.

После этого Кополовец договорился с Ящишином, что даст номер телефона “представителя Запорожья Романа“, который оказался подставным лицом

“Я официально не работаю, никакой должности в клубе у меня нет. Я так, руководитель таких вопросов. Не афишируюсь. Двумя словами объясните“, - отметил Роман.

“В случае победы над Рухом, вы получите 500 тысяч гривен. Это личные деньги другого человека“, - ответил Ростислав.

На вопрос, кто является инициатором такого стимуляции, исполнительный директор Карпат отказался отвечать, заявив, что нужно общаться с ним напрямую.

Ранее сообщалось, что Карпатам грозит исключение из УПЛ.