Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Скандал дня: Карпаты предлагают полмиллиона гривен тому, кто обыграет Рух

Комментариев: 0
"Львы" готовы сделать все, чтобы Рух не вышел в УПЛ.
Олег Смалийчук
Олег Смалийчук
ФК Карпаты Львов

Руководство Карпат готово платить по 500 тысяч гривен каждой команде, которая сумеет обыграть Рух.

Пресс-служба “желтых“ опубликовала запись телефонных разговоров спортивного директора Миная Михаила Кополовца с исполнительным директором Карпат Ростиславом Ящишиним.

“Я говорил с Запорожьем, они сейчас будут играть с Рухом. Они заинтересованы, человек хотел бы с тобой переговорить, типа чтобы от тебя исходило, что стимуляция есть. Ты не против, чтобы сказать им? Он тебя наберет, ты объяви им, что 500 тысяч будет, большая сумма. Он говорит: “Я бы своим пацанам рассказал, они за целый чемпионат х*й столько заработают.

Это же Смалийчук (новый со-владелец Карпат, - прим.ред) дает деньги? Потому что они спрашивали, говорят, вроде у них какой то там не знаю, президент, Смолийчук типа.“, - сказал Михаил.

“Смалийчук дает каждой команде по 500 тысяч гривен, которая победит Рух“, - заявил Ящишин.

После этого Кополовец договорился с Ящишином, что даст номер телефона “представителя Запорожья Романа“, который оказался подставным лицом

“Я официально не работаю, никакой должности в клубе у меня нет. Я так, руководитель таких вопросов. Не афишируюсь. Двумя словами объясните“, - отметил Роман.

“В случае победы над Рухом, вы получите 500 тысяч гривен. Это личные деньги другого человека“, - ответил Ростислав.

На вопрос, кто является инициатором такого стимуляции, исполнительный директор Карпат отказался отвечать, заявив, что нужно общаться с ним напрямую.

Ранее сообщалось, что Карпатам грозит исключение из УПЛ.

Поделись:
Теги: УПЛ, Карпаты Львов, Рух, Первая лига, футбол, чемпионат Украины, скандал
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь