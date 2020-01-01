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УПЛ определила лучшего игрока и тренера месяца

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Организация выделила футболиста Динамо и наставника Десны.
Виталий Буяльский и Александр Рябоконь
Виталий Буяльский и Александр Рябоконь
УПЛ

Украинская Премьер-лига объявила имена лучшего футболиста и тренера по итогам июня.

Лучшим игроком месяца стал полузащитник Динамо Виталий Буяльский. Футболист набрал 29% голосов, опередив игрока Зари Владислава Кочергина (21%) и плеймекара Шахтера Марлоса (19%). 

Лучшим тренером месяца был признан главный тренер Десны Александр Рябоконь. За специалиста проголосовало 35%. Наставник опередил Виктора Скрипника (31%). На третьем месте оказался тренер донецкого Шахтера Луиш Каштру (27%).

Ранее сообщалось, что Карпатам грозит исключение из УПЛ.

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Теги: Виталий Буяльский, Динамо Киев, футбол, чемпионат Украины, Александр Рябоконь, Десна
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Источник: upl.ua

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