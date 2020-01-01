УПЛ определила лучшего игрока и тренера месяца

Организация выделила футболиста Динамо и наставника Десны.

Виталий Буяльский и Александр Рябоконь УПЛ

Украинская Премьер-лига объявила имена лучшего футболиста и тренера по итогам июня.

Лучшим игроком месяца стал полузащитник Динамо Виталий Буяльский. Футболист набрал 29% голосов, опередив игрока Зари Владислава Кочергина (21%) и плеймекара Шахтера Марлоса (19%).

Лучшим тренером месяца был признан главный тренер Десны Александр Рябоконь. За специалиста проголосовало 35%. Наставник опередил Виктора Скрипника (31%). На третьем месте оказался тренер донецкого Шахтера Луиш Каштру (27%).

Ранее сообщалось, что Карпатам грозит исключение из УПЛ.