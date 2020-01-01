Кадири: Нам очень нужна победа в матче с Шахтером

Футболист признался, что не следит за играми "горняков".

Полузащитник Динамо Мохаммед Кадири прокомментировал предстоящий матч 29 тура чемпионата Украины против Шахтера.

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“Если честно, я не сильно слежу за Шахтером. Меня больше интересует игра нашей команды. Мы больше сконцентрированы на том, чтобы играть в свой футбол, поскольку нам очень нужна победа.

Может быть, для Шахтера этот матч уже будет не таким важным, учитывая, что они обеспечили себе чемпионство. Но для нас этот матч крайне важен, мы должны взять три очка. Мы сделаем все, чтобы обыграть соперника“, - цитирует футболиста официальный сайт Динамо.

Напомним, что матч Динамо - Шахтер состоится в субботу, 4 июля, в 19:30 по киевскому времени.