Денисов рассказал, как его сын насмехался над легендой Динамо

Семья журналиста живет по соседству с Владимиром Мунтяном.

Директор телеканалов Футбол Александр Денисов рассказал об интересном эпизоде, который произошел между его сыном и бывшим игроком киевского Динамо Владимиром Мунтяном.

“Мы живем в одном подъезде с легендой Динамо - Владимиром Федоровичем Мунтяном. У него есть несколько автомобилей, среди них старенький Mitsubishi. Старенький-старенький, наверное, еще в середине 2000-х давали в Динамо.

Мой сын вечно задевает его. Однажды Гера чего-то там насмотрелся - у кого какие автомобили. У Роналду там, Месси, Неймара. Как раз заезжает Мунтян во двор. Гера подходит и говорит: “А ты, наверное, в футбол так себе играл?“. Мунтян такой: “В смысле?“. А он: “Да я смотрю, машина у тебя так себе“, - рассказал Денисов в эфире Youtube-канала Слава +.

Напомним, Владимир Мунтян защищал цвета Динамо с 1965 по 1977 год. В составе команды он становился семикратным победителем чемпионата СССР, двукратным обладателем Кубка страны, а также выиграл Кубок обладателей кубков и Суперкубок УЕФА.