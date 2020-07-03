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Денисов рассказал, как его сын насмехался над легендой Динамо

Комментариев: 3
Семья журналиста живет по соседству с Владимиром Мунтяном.
Александр Денисов
Александр Денисов
footballua.tv

Директор телеканалов Футбол Александр Денисов рассказал об интересном эпизоде, который произошел между его сыном и бывшим игроком киевского Динамо Владимиром Мунтяном.

“Мы живем в одном подъезде с легендой Динамо - Владимиром Федоровичем Мунтяном. У него есть несколько автомобилей, среди них старенький Mitsubishi. Старенький-старенький, наверное, еще в середине 2000-х давали в Динамо.

Мой сын вечно задевает его. Однажды Гера чего-то там насмотрелся - у кого какие автомобили. У Роналду там, Месси, Неймара. Как раз заезжает Мунтян во двор. Гера подходит и говорит: “А ты, наверное, в футбол так себе играл?“. Мунтян такой: “В смысле?“. А он: “Да я смотрю, машина у тебя так себе“, - рассказал Денисов в эфире Youtube-канала Слава +.

Напомним, Владимир Мунтян защищал цвета Динамо с 1965 по 1977 год. В составе команды он становился семикратным победителем чемпионата СССР, двукратным обладателем Кубка страны, а также выиграл Кубок обладателей кубков и Суперкубок УЕФА.

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Теги: футбол, Динамо, Александр Денисов, Владимир Мунтян
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Комментариев (4)
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trgvm1    03.07.2020, 11:53
Оценка:  0
trgvm1
одним словом донецкое быдло и все
гость  (аноним)  03.07.2020, 11:34
Оценка:  +1
гость
ты Денисов лучше расскажи как ты в прямом эфире в трусы наложил с перепугу стоя рядом с Ахметом, Яныком и Колесом.
гость  (аноним)  03.07.2020, 11:26
Оценка:  +1
гость
Нашел чем хвастать, клоун... Что его сын вообще умеет? Понты колотить, пока как Беседину не объяснят, как себя вести нужно
Wolf76    03.07.2020, 11:11
Оценка:  +1
Wolf76
Семейка хамов!
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