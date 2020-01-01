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Евтушенко: Все игроки понимают значимость матча против Шахтера

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Специалист признался, что поражение от Десны стало для киевлян большим разочарованием.
Вадим Евтушенко
Вадим Евтушенко
ФК Динамо Киев

Ассистент главного тренера Динамо Вадим Евтушенко прокомментировал поражение от Десны в предыдущем туре чемпионата Украины.

“Понятно, что этот матч стал для нас большим разочарованием. Поражение в любой игре - очень неприятное, а в данной ситуации, когда мы боремся за второе место, - неприятное вдвойне. Такой результат нас очень разочаровал.

Нужно смотреть дальше, впереди у нас сложная игровая неделя, масса решающих матчей. Поэтому мы, конечно, стараемся подойти к ним в нормальном психологическом состоянии. К сожалению, травмы и отстранения игроков вносят свои коррективы в подготовку команды“.

Специалист также высказался о предстоящем матче против Шахтера.

“У нас нет большого выбора. Будет тренировка, по итогам которой главный тренер примет решение. Сейчас мы просматриваем различные альтернативы. Повторюсь, что мы сильно пострадали в защитной линии - три основных защитника не смогут принять участие в матче с Шахтером. Миколенко, скорее всего, в том числе. Попов стопроцентно не будет играть в этом матче.

Что касается остальных - посмотрим. Счет времени идет на часы, посмотрим, удастся ли нам заполучить еще кого-то перед игрой с Шахтером.

Кроме мотивации борьбы за второе место, это еще и встреча с принципиальным соперником. Такие игры, независимо от того, на каких местах команды находятся, имеют совсем другой накал и нерв игры. Думаю, все ребята понимают значимость этого матча и подойдут к нему во всеоружии“.

Евтушенко также раскрыл особенности тренировок команды.

“У нас разные типы упражнений и подготовки - как контроль мяча, так и контратакующие действия. Понятно, что с Шахтером нужно владеть мячом - это то, чего нам не хватило в игре с Десной. В последнее время мы теряем мяч в простых ситуациях, что не дает нам возможности продолжить атаку. Работаем над этим. Нужен и контроль мяча, и быстрые атаки - все в комплексе.

Я прочел, что мы находимся на третьем месте с конца по пропущенным голам после угловых. Это нас не очень радует. На это были свои причины в предыдущей игре.

Ребята получили максимально точные характеристики игроков Десны, но, к сожалению, это индивидуальные действия, которые не позволили нам сыграть результативно в нашу пользу при стандартных положениях. Мы проиграли эту игру именно за счет стандартов“, - цитирует Евтушенко официальный сайт Динамо. 

Напомним, матч Динамо - Шахтер состоится в субботу, 4 июля, в 19:30 по киевскому времени.

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Теги: футбол, Динамо, чемпионат Украины, УПЛ, Вадим Евтушенко
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Источник: fcdynamo.kiev.ua

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