УАФ разрешила игрокам выступать в трех клубах за сезон

Изменения касаются текущего и следующего сезонов.

Исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола утвердил изменения в регламент по статусу и трансферам футболистов на сезоны-2019/2020 и 2020/2021. Об этом сообщает пресс-служба организации.

“В течение одного сезона игрок может быть зарегистрирован максимум за три клуба.

В течение этого периода футболист имеет право выступать в официальных соревнованиях только за три клуба независимо от их принадлежности (ПЛ, ПФЛ, ААФУ, ДЮФЛ и региональная федерация)“, - сказано в сообщении.

Ранее игроки могли быть заиграны только за два клуба по ходу сезона.