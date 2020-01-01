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УАФ разрешила игрокам выступать в трех клубах за сезон

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Изменения касаются текущего и следующего сезонов.
Футболисты смогут выступать в трех клубах за сезон
Футболисты смогут выступать в трех клубах за сезон
УАФ

Исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола утвердил изменения в регламент по статусу и трансферам футболистов на сезоны-2019/2020 и 2020/2021. Об этом сообщает пресс-служба организации.

“В течение одного сезона игрок может быть зарегистрирован максимум за три клуба.

В течение этого периода футболист имеет право выступать в официальных соревнованиях только за три клуба независимо от их принадлежности (ПЛ, ПФЛ, ААФУ, ДЮФЛ и региональная федерация)“, - сказано в сообщении.

Ранее игроки могли быть заиграны только за два клуба по ходу сезона.

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Теги: футбол, УАФ
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