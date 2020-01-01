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Болбат: Мы выполнили задачу, но это не снимает с нас ответственности за результаты матчей

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Защитник "горняков" отметил, что в поединке против Динамо будет играть только на победу.
Сергей Болбат
Сергей Болбат
ФК Шахтер Донецк

Защитник Шахтера Сергей Болбат рассказал о мотивации команды накануне матча с Динамо в контексте досрочной победы в чемпионате Украины.

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“В последнее время достаточно часто спрашивают о мотивации. Но мы представляем клуб, в котором подобные вопросы не имеют смысла. Да, мы выполнили задачу, но это не снимает с нас ответственности за результат в каждом матче.

Мы всегда выходим на поле, чтобы выиграть и добыть три очка. Имидж клуба, наша философия - это сильная мотивация. Готовимся к очень сложному поединку.

Мы будем супермотивированны. Матч с Динамо - ключевое дерби, ведь это наш самый главный соперник. Шахтер будет играть только на победу“, - цитирует Болбата официальный сайт “горняков“.

Отметим, что матч Динамо - Шахтер состоится в субботу, 4 июля, в 19:30 по киевскому времени.

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Теги: футбол, Сергей Болбат, Шахтер, чемпионат Украины, УПЛ
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Источник: shakhtar.com

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