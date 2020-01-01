Динамо обратилось к УАФ и МОЗ с просьбой пустить фанатов на финал Кубка Украины

Киевляне обещают придерживаться мер безопасности и условий медицинского протокола.

Динамо обратилось к УАФ и МОЗ с просьбой пустить болельщиков на матч финала Кубка Украины, где киевляне сыграют с Ворсклой.

Клуб ссылается на обращения болельщиков, которые просят поспособствовать решению вопроса о посещении финала турнира.

“Бело-синие“ солидарны со своими фанатами и просит выделить несколько секторов для болельщиков, а также обещает придерживаться мер безопасности и условий медицинского протокола.

“Финал национального Кубка - это важное событие в футбольной жизни страны. Оставить такой матч вообще без болельщиков на трибунах означает лишить футбол души и эмоций.

Футбольний клуб Динамо просит УАФ и МОЗ серьезно отнестись к решению этого вопроса и сделать шаг навстречу болельщикам. Украинская футбольная ассоциация не раз акцентировала внимание на возможности присутствия зрителей на трибунах во время матчей, и теперь появилась возможность подтвердить свои слова делом.

Ми направляем официальные письма в УАФ и МОЗ с надеждой на положительное решение этого вопроса“, - сказано в сообщении на официальном сайте клуба.

Напомним, матч Динамо - Ворскла состоится 8 июля в Харькове.