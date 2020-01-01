Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Динамо обратилось к УАФ и МОЗ с просьбой пустить фанатов на финал Кубка Украины

Комментариев: 0
Киевляне обещают придерживаться мер безопасности и условий медицинского протокола.
Болельщики Динамо
Болельщики Динамо
Getty Images

Динамо обратилось к УАФ и МОЗ с просьбой пустить болельщиков на матч финала Кубка Украины, где киевляне сыграют с Ворсклой.

Клуб ссылается на обращения болельщиков, которые просят поспособствовать решению вопроса о посещении финала турнира.

“Бело-синие“ солидарны со своими фанатами и просит выделить несколько секторов для болельщиков, а также обещает придерживаться мер безопасности и условий медицинского протокола.

“Финал национального Кубка - это важное событие в футбольной жизни страны. Оставить такой матч вообще без болельщиков на трибунах означает лишить футбол души и эмоций.

Футбольний клуб Динамо просит УАФ и МОЗ серьезно отнестись к решению этого вопроса и сделать шаг навстречу болельщикам. Украинская футбольная ассоциация не раз акцентировала внимание на возможности присутствия зрителей на трибунах во время матчей, и теперь появилась возможность подтвердить свои слова делом.

Ми направляем официальные письма в УАФ и МОЗ с надеждой на положительное решение этого вопроса“, - сказано в сообщении на официальном сайте клуба.

Напомним, матч Динамо - Ворскла состоится 8 июля в Харькове.

Поделись:
Теги: футбол, УАФ, МОЗ, Кубок Украины, Динамо
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: fcdynamo.kiev.ua

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь