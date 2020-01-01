Экс-игрок сборной Украины: Сказал Блохину, что нет смысла выходить на замену против Франции

Александр Рыкун был уверен, что ничего не сможет показать за четыре минуты.

Экс-полузащитник Металлиста, Днепра и сборной Украины Александр Рыкун вспомнил эпизод, когда он отказался выходить на замену в товарищеском поединке против Франции в Париже.

“Судья уже стоял с табличкой. По-моему, четыре минуты добавили. Блохин подозвал и говорит: “Выходи“. Я отвечаю, тут четыре минуты, ничего же не смогу. Такого, что сказал: “клоун“ или подобное, не было. Я сказал, что выходить не буду. Я не видел смысла. Если бы это был не товарищеский матч, а когда нужно время потянуть. А так три минуты, пока оделся, вышел. Может, будь помоложе“.

“Мне говорили: “Как это? Выйти против сборной Франции“. Я говорю: “Так я в перерыве 15 минут побегал на этом стадионе“. А там Зидан на 88-й минуте забил с пенальти, как раз меня выпускали. Хотя бы минут 10 дали“.

“Я не понимал этой замены. Может, эмоции были. Насколько помню, Блохин говорил, что вот Рыкун сказал, что выходить не будет, кто тоже не хочет, то пожалуйста, говорите“, - отметил Рыкун в интервью YouTube-каналу Бомбардир.