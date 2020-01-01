УАФ определила города, в которых Украина сыграет матчи Лиги наций
Два поединка состоятся в Киеве, а один матч пройдет во Львове.
Исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола утвердил места проведения домашних матчей национальной сборной Украины в группе А4 Лиги наций-2020/21.
Как сообщает официальный сайт УАФ, один поединок наша команда проведет во Львове, а два - в Киеве:
- Украина - Швейцария (3 сентября, 1-й тур Лиги наций): Львов, стадион Арена Львов.
- Украина - Германия (10 октября, 3-й тур Лиги наций): Киев, НСК Олимпийский.
- Украина - Испания (13 октября, 4-й тур Лиги наций): Киев, НСК Олимпийский.
Начало всех матчей - в 21:45 по киевскому времени. Источник также отмечает, что резервным местом проведения всех трех поединков выступает ОСК Металлист в Харькове.
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