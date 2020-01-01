Переключиться на мобильную версию
Тренды:

УАФ определила города, в которых Украина сыграет матчи Лиги наций

Комментариев: 0
Два поединка состоятся в Киеве, а один матч пройдет во Львове.
Стало известно, где сборная Украины сыграет матчи Лиги наций
Стало известно, где сборная Украины сыграет матчи Лиги наций
УАФ

Исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола утвердил места проведения домашних матчей национальной сборной Украины в группе А4 Лиги наций-2020/21.

Как сообщает официальный сайт УАФ, один поединок наша команда проведет во Львове, а два - в Киеве:

  • Украина - Швейцария (3 сентября, 1-й тур Лиги наций): Львов, стадион Арена Львов.
  • Украина - Германия (10 октября, 3-й тур Лиги наций): Киев, НСК Олимпийский.
  • Украина - Испания (13 октября, 4-й тур Лиги наций): Киев, НСК Олимпийский.

Начало всех матчей - в 21:45 по киевскому времени. Источник также отмечает, что резервным местом проведения всех трех поединков выступает ОСК Металлист в Харькове.

Предлагаем вам также ознакомиться с расписанием матчей сборной Украины в Лиге наций.

Поделись:
Теги: сборная Украины по футболу, УАФ, футбол, Лига наций
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь