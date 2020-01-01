УАФ определила города, в которых Украина сыграет матчи Лиги наций

Два поединка состоятся в Киеве, а один матч пройдет во Львове.

Исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола утвердил места проведения домашних матчей национальной сборной Украины в группе А4 Лиги наций-2020/21.

Как сообщает официальный сайт УАФ, один поединок наша команда проведет во Львове, а два - в Киеве:

Украина - Швейцария (3 сентября, 1-й тур Лиги наций): Львов, стадион Арена Львов.

Украина - Германия (10 октября, 3-й тур Лиги наций): Киев, НСК Олимпийский.

Украина - Испания (13 октября, 4-й тур Лиги наций): Киев, НСК Олимпийский.

Начало всех матчей - в 21:45 по киевскому времени. Источник также отмечает, что резервным местом проведения всех трех поединков выступает ОСК Металлист в Харькове.

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