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Каштру - о предстоящем матче: Динамо будет мотивированным

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Наставник "горняков" также прокомментировал борьбу за второе место в турнирной таблице УПЛ.
Луиш Каштру
Луиш Каштру
ФК Шахтер Донецк

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру прокомментировал предстоящий матч УПЛ против киевского Динамо.

“Конечно, этот матч важен для нас. Нет ни одного классико в мире, которое не имело бы значения для участвующих в нем команд. Когда подходим к игре, мы не смотрим на турнирную таблицу. Мы уважаем соперника и знаем, что нужно показать свою наилучшую игру, чтобы обойти Динамо.

Эта команда сейчас борется за второе место, чтобы попасть в квалификацию Лиги чемпионов. Знаем, какие сложности нам предстоят. Перед нами будет очень мотивированный, настроенный оппонент. Стараемся подготовиться к поединку наилучшим образом, знаем, какова ответственность, и готовимся к ней“, - цитирует Каштру пресс-служба Шахтера.

Луиш Каштру на тренировке Шахтера
Луиш Каштру на тренировке Шахтера
ФК Шахтер Донецк

Также специалист прокомментировал борьбу за второе место в турнирной таблице УПЛ, которое позволяет попасть в квалификацию Лиги чемпионов на следующий сезон.

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“За второе-третье место должны переживать не мы. Стараемся добиваться максимального результата и быть на первом месте. Как команда мы можем быть в игре успешны либо неуспешны. И говорить, что второе место может быть связано с действиями Шахтера, было бы некорректно.

Все те позиции в турнирной таблице зависят от того, как клубы выступают в чемпионате. Мы выполняем свои задачи и функции, хотим побеждать во всех предстоящих матчах. Когда у нас не получается, когда соперник оказывается лучше нас, более компетентным в определенный день, он выигрывает, мы это принимаем и поздравляем его.

В футболе это работает только так, и другого я не знаю. Я знаю свою ответственность в зависимости от того, что происходит с нами. А остальные пусть думают о себе. Те, кто борется за ту или иную позицию, сами и решают свою судьбу.

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Я не могу сказать, кто закончит чемпионат на втором месте, потому что все команды очень компетентны. Динамо, Заря, Десна и та же Александрия. Все участники первой шестерки очень квалифицированные. Думаю, любой может в итоге выйти на второе место. Меня интересует больше всего то, что мы - на первом“, - добавил специалист.

Напомним, матч Динамо - Шахтер состоится в субботу, 4 июля, в 19:30 по киевскому времени.

Ранее Луиш Каштру отметил, что никто не дарил Шахтеру чемпионство.

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Теги: Луиш Каштру, Шахтер, Шахтер Донецк, чемпионат Украины по футболу, УПЛ, футбол, чемпионат Украины
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