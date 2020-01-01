Каштру - о предстоящем матче: Динамо будет мотивированным

Наставник "горняков" также прокомментировал борьбу за второе место в турнирной таблице УПЛ.

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру прокомментировал предстоящий матч УПЛ против киевского Динамо.

“Конечно, этот матч важен для нас. Нет ни одного классико в мире, которое не имело бы значения для участвующих в нем команд. Когда подходим к игре, мы не смотрим на турнирную таблицу. Мы уважаем соперника и знаем, что нужно показать свою наилучшую игру, чтобы обойти Динамо.

Эта команда сейчас борется за второе место, чтобы попасть в квалификацию Лиги чемпионов. Знаем, какие сложности нам предстоят. Перед нами будет очень мотивированный, настроенный оппонент. Стараемся подготовиться к поединку наилучшим образом, знаем, какова ответственность, и готовимся к ней“, - цитирует Каштру пресс-служба Шахтера.

Луиш Каштру на тренировке Шахтера ФК Шахтер Донецк

Также специалист прокомментировал борьбу за второе место в турнирной таблице УПЛ, которое позволяет попасть в квалификацию Лиги чемпионов на следующий сезон.

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“За второе-третье место должны переживать не мы. Стараемся добиваться максимального результата и быть на первом месте. Как команда мы можем быть в игре успешны либо неуспешны. И говорить, что второе место может быть связано с действиями Шахтера, было бы некорректно.

Все те позиции в турнирной таблице зависят от того, как клубы выступают в чемпионате. Мы выполняем свои задачи и функции, хотим побеждать во всех предстоящих матчах. Когда у нас не получается, когда соперник оказывается лучше нас, более компетентным в определенный день, он выигрывает, мы это принимаем и поздравляем его.

В футболе это работает только так, и другого я не знаю. Я знаю свою ответственность в зависимости от того, что происходит с нами. А остальные пусть думают о себе. Те, кто борется за ту или иную позицию, сами и решают свою судьбу.

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Я не могу сказать, кто закончит чемпионат на втором месте, потому что все команды очень компетентны. Динамо, Заря, Десна и та же Александрия. Все участники первой шестерки очень квалифицированные. Думаю, любой может в итоге выйти на второе место. Меня интересует больше всего то, что мы - на первом“, - добавил специалист.

Напомним, матч Динамо - Шахтер состоится в субботу, 4 июля, в 19:30 по киевскому времени.

Ранее Луиш Каштру отметил, что никто не дарил Шахтеру чемпионство.