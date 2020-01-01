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Леднев: Приятно будет победить в борьбе с Динамо и Десной за место в еврокубках

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Хавбек отметил, что у команды сейчас хорошее настроение.
Богдан Леднев
Богдан Леднев
ФК Заря Луганск

Полузащитник киевского Динамо Богдан Леднев, который выступает за луганскую Зарю на правах аренды, прокомментировал борьбу между Зарей, Динамо и Десной за вторую строчку в турнирной таблице УПЛ, которая позволяет попасть в квалификацию Лиги чемпионов в следующем сезоне.

"Настроение хорошее. Все понимают, что нужен результат. Впереди идут важные матчи. Турнирная таблица очень плотная. Будем стараться выполнять требования тренерского штаба.

Сложилась такая ситуация, при которой возникла жесткая конкуренция за места в Еврокубках. Но, хорошо, что есть такая плотность и приятно будет из такой ситуации выйти победителем", - приводит слова Леднева официальный сайт Зари.

На данный момент вторую строчку в турнирной таблице занимает Динамо, имея 55 очков в активе. Заря идет третьей с 53 очками, а Десна - четвертой, набрав 52 пункта.

Отметим, что в 29-м туре УПЛ Заре предстоит сыграть против Александрии. Поединок состоится в воскресенье, 5 июля, в 19:30 по киевскому времени. Динамо же сыграет на своем поле с Шахтером (4 июля, 19:30), а Десна примет Колос (5 июля, 17:00).

Ранее Богдан Леднев признался, что мог перебраться в Шахтер.

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Теги: Богдан Леднев, Заря, Заря Луганск, Динамо, Динамо Киев, Десна, Десна Чернигов, чемпионат Украины по футболу, УПЛ, футбол, чемпионат Украины
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