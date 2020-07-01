Две украинки - в ТОП-10 футболисток мира по версии Futebol Feminino Alternativo
Две представительницы женской сборной Украины попали в десятку лучших футболисток мира по версии портала Futebol Feminino Alternativo.
Виктор Хьюго Ласерд, создатель данного сайта, специализирующегося на женском футболе, запустил голосование, в котором болельщики определяли лучших футболисток планеты из 250 кандидаток.
По итогам голосования в десятку лучших попали полузащитники украинской национальной команды Ольга Овдийчук и Дарья Апанащенко.
TOP 50 WOSO FAVS!— VH1 (@donviktor15) July 1, 2020
7° LUGAR
🇺🇦 OLHA OVDIYCHUK 🇺🇦
RECEBEU 348 VOTOS. pic.twitter.com/oWEKIMZCZr
Ольга, которая на клубном уровне выступает за мадридский Атлетико, заняла седьмую строчку в рейтинге, набрав 348 голосов. А ее соотечественница Дарья, играющая за харьковский Жилстрой-1, расположилась на восьмом месте с 337 голосами.
TOP 50 WOSO FAVS!!— VH1 (@donviktor15) July 1, 2020
8° LUGAR
🇺🇦 DARYNA APANASHCHENKO 🇺🇦
RECEBEU 337 VOTOS. pic.twitter.com/HafkhMzXBe
Ранее сообщалось, что клубы УПЛ должны будут создать женские команды.
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