Две украинки - в ТОП-10 футболисток мира по версии Futebol Feminino Alternativo

Ольга Овдийчук и Дарья Апанащенко попали в десятку лучших из 250 претенденток.

Две представительницы женской сборной Украины попали в десятку лучших футболисток мира по версии портала Futebol Feminino Alternativo.

Виктор Хьюго Ласерд, создатель данного сайта, специализирующегося на женском футболе, запустил голосование, в котором болельщики определяли лучших футболисток планеты из 250 кандидаток.

По итогам голосования в десятку лучших попали полузащитники украинской национальной команды Ольга Овдийчук и Дарья Апанащенко.

TOP 50 WOSO FAVS!



7° LUGAR



🇺🇦 OLHA OVDIYCHUK 🇺🇦



RECEBEU 348 VOTOS. pic.twitter.com/oWEKIMZCZr — VH1 (@donviktor15) July 1, 2020

Ольга, которая на клубном уровне выступает за мадридский Атлетико, заняла седьмую строчку в рейтинге, набрав 348 голосов. А ее соотечественница Дарья, играющая за харьковский Жилстрой-1, расположилась на восьмом месте с 337 голосами.

TOP 50 WOSO FAVS!!



8° LUGAR



🇺🇦 DARYNA APANASHCHENKO 🇺🇦



RECEBEU 337 VOTOS. pic.twitter.com/HafkhMzXBe — VH1 (@donviktor15) July 1, 2020

Ранее сообщалось, что клубы УПЛ должны будут создать женские команды.