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Две украинки - в ТОП-10 футболисток мира по версии Futebol Feminino Alternativo

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Ольга Овдийчук и Дарья Апанащенко попали в десятку лучших из 250 претенденток.
Ольга Овдийчук и Дарья Апанащенко
Ольга Овдийчук и Дарья Апанащенко
womensfootball.com.ua

Две представительницы женской сборной Украины попали в десятку лучших футболисток мира по версии портала  Futebol Feminino Alternativo.

Виктор Хьюго Ласерд, создатель данного сайта, специализирующегося на женском футболе, запустил голосование, в котором болельщики определяли лучших футболисток планеты из 250 кандидаток.

По итогам голосования в десятку лучших попали полузащитники украинской национальной команды Ольга Овдийчук и Дарья Апанащенко.

Ольга, которая на клубном уровне выступает за мадридский Атлетико, заняла седьмую строчку в рейтинге, набрав 348 голосов. А ее соотечественница Дарья, играющая за харьковский Жилстрой-1, расположилась на восьмом месте с 337 голосами.

Ранее сообщалось, что клубы УПЛ должны будут создать женские команды.

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Теги: Ольга Овдийчук, сборная Украины по футболу, женская сборная Украины по футболу, футбол, рейтинг, топ-10
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