Тернополь впервые с 2001 года может принять матчи чемпионата Украины

ПФК Львов планирует доиграть домашние поединки в другом городе.

ПФК Львов до конца текущего сезона будет проводить домашние матчи в Тернополе. Об этом сообщает телеканал Футбол.

Отмечается, что данное решение было принято в связи с тяжелой эпидемиологической ситуации во Львове из-за пандемии коронавируса.

Подопечным Цецадзе останется провести три домашних матча - против Ворсклы, Олимпика и Мариуполя.

Отметим, что поединки элитного дивизиона чемпионата Украины пройдут в Тернополе впервые с 2001 года, когда элитный дивизион покинула местная Нива.

Ранее в Тернополе планировали провести финал Кубка Украины, но из-за коронавируса матч решили перенести в Харьков.