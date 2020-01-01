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Тернополь впервые с 2001 года может принять матчи чемпионата Украины

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ПФК Львов планирует доиграть домашние поединки в другом городе.
Стадион в Тернополе
Стадион в Тернополе
УАФ

ПФК Львов до конца текущего сезона будет проводить домашние матчи в Тернополе. Об этом сообщает телеканал Футбол.

Отмечается, что данное решение было принято в связи с тяжелой эпидемиологической ситуации во Львове из-за пандемии коронавируса.

Подопечным Цецадзе останется провести три домашних матча - против Ворсклы, Олимпика и Мариуполя.

Отметим, что поединки элитного дивизиона чемпионата Украины пройдут в Тернополе впервые с 2001 года, когда элитный дивизион покинула местная Нива.

Ранее в Тернополе планировали провести финал Кубка Украины, но из-за коронавируса матч решили перенести в Харьков.

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Теги: футбол, ПФК Львов, Тернополь
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