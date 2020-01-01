Стало известно, кто обслужит матч Динамо - Шахтер

Комитеты УАФ определили судейские назначения на матчи 29-го тура чемпионата Украины.

В ближайший уик-энд состоятся матчи 29-го тура чемпионата Украины. Как сообщает официальный сайт УАФ, уже определены судейские назначения на эти поединки.

В центральном матче тура встретятся Динамо и Шахтер, а главным арбитром встречи выступит Виталий Романов. На поединке также будет работать система VAR.

Вашему вниманию судейские назначения на 29-й тур УПЛ:

Верхняя шестерка

4.07.20. 19:30. Динамо - Шахтер. Главный арбитр - Виталий Романов (Днепр).

5.07.20. 17:00. Десна - Колос. Главный арбитр - Игорь Пасхал (Херсон)

5.07.20. 19:30. Заря - Александрия. Главный арбитр - Екатерина Монзуль (Харьков)

Нижняя шестерка

3.07.20. 19:00. Львов - Ворскла. Главный арбитр - Юрий Иванов (Донецкая обл.)

4.07.20. 17.00. Мариуполь - Карпаты. Главный арбитр - Максим Козыряцкий (Запорожье)

5.07.20. 19:30. Олимпик - Днепр-1. Главный арбитр - Дмитрий Кутаков (Киевская обл.)

Отметим, что VAR будет на еще одном матче - Заря - Александрия в Запорожье.

Ранее сообщалось, что Никита Бурда вернулся в общую группу перед поединком против Шахтера.