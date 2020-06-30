Полузащитник Карпат: Мы ничего не знаем, сами ждем информацию

Владимир Танчик высказался по поводу сложившейся ситуации в клубе.

Полузащитник львовских Карпат Владимир Танчик рассказал об отмене перенесенного матча 24-го тура чемпионата Украины против Мариуполя.

“Даже нечего сказать по этому поводу. Нам никто ничего не говорил. Мы не знаем, сами ждем информацию. Вчера была тренировка, а сегодня сказали, что будем на связи, нам напишут, что будет по плану дальше.

Сам жду новостей, чтобы нам кто-то что-то сказал“, - прокомментировал Танчик с эфире Футбол NEWS.

Отметим, что УПЛ также заявила, что в случае повторной неявки команды на матч, Карпаты будут исключены из соревнований.

Ранее сообщалось, что мэр Львова прокомментировал финансовую ситуацию Карпат.