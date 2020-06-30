Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Полузащитник Карпат: Мы ничего не знаем, сами ждем информацию

Комментариев: 0
Владимир Танчик высказался по поводу сложившейся ситуации в клубе.
Владимир Танчик
Владимир Танчик
ФК Карпаты

Полузащитник львовских Карпат Владимир Танчик рассказал об отмене перенесенного матча 24-го тура чемпионата Украины против Мариуполя.

“Даже нечего сказать по этому поводу. Нам никто ничего не говорил. Мы не знаем, сами ждем информацию. Вчера была тренировка, а сегодня  сказали, что будем на связи, нам напишут, что будет по плану дальше.

Сам жду новостей, чтобы нам кто-то что-то сказал“, - прокомментировал Танчик с эфире Футбол NEWS

Отметим, что УПЛ также заявила, что в случае повторной неявки команды на матч, Карпаты будут исключены из соревнований.

Ранее сообщалось, что мэр Львова прокомментировал финансовую ситуацию Карпат.

Поделись:
Теги: Владимир Танчик, Карпаты, чемпионат Украины по футболу, футбол, УПЛ, чемпионат Украины
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь