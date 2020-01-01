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Мэр Львова прокомментировал финансовые проблемы Карпат

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Андрей Садовый отметил, что важно, чтобы Карпаты существовали, но город не может в этом помочь.
Андрей Садовый
Андрей Садовый
Радио Свобода

Мэр Львова Андрей Садовый прокомментировал тяжелую финансовую ситуацию, в которой оказались Карпаты. Также функционер отметил, что вторым совладельцем клуба является Игорь Коломойский.

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“Ко мне приходил сегодняшний владелец части акций Карпат. Я дал четкое понимание. что для Львова принципиально важно, чтобы Карпаты были и Карпаты играли в высшем дивизионе.

Мы готовы помогать всем, чем можем, например, добрым словом. Но мы не имеем права финансировать профессиональные футбольные клубы. Мы поддерживаем детский футбол.

Поэтому стоит задача, чтобы владельцы, а там их два: Смалийчук, кажется, фамилия первого, потом есть Коломойский, который имеет вторую часть через другие структуры, чтобы они нашли понимание, а футболисты имели гарантированное финансирование. Чтобы Карпаты нас радовали“, - рассказал Садовый.

Также мэр рассказал о том, что в планах города нет передачи футбольного клуба в муниципальную собственность.

“У нас нет планов о том, чтобы клуб перешел в муниципальную собственность. Потому что сегодня мы видим, что происходит из-за COVID. У нас поступления упали очень серьезно. Мы хотели выступить в качестве гаранта поиска компромисса и создания народной команды, включить город.

Но так выглядит, что сегодня это вряд ли возможно, учитывая, что владельцы между собой пока что ищут диалог. Найдут - будем поддерживать и делать все необходимое“, - добавил Садовый.

Ранее сообщалось, что Карпаты могут снять с чемпионата, если они вновь не явятся на матч.

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Теги: Карпаты, чемпионат Украины по футболу, УПЛ, футбол, Львов, Андрей Садовый, мэр, вне игры
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