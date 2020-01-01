Карпаты покинул защитник, арендованный у Динамо

Срок арендного соглашения Владислава Дубинчака подошел к концу.

Львовские Карпаты лишились 21-летнего защитника Владистава Дубинчака.

Как сообщает пресс-служба "львов", футболист является игроком киевского Динамо и выступал за команду из Львова на правах аренды. Во вторник, 30 июня, истек срок арендного соглашения.

Дубинчак присоединился к Карпатам летом 2019 года и за это время отыграл 19 матчей в УПЛ, а также одну встречу в Кубке Украины.

Ранее сообщалось, что перенесенный матч Карпаты - Мариуполь не состоится.