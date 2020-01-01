Стало известно, во сколько состоится финал Кубка Украины между Динамо и Ворсклой

Украинская ассоциация футбола огласила время начала финального матча Кубка страны.

В финале Кубка Украины встретятся киевское Динамо и полтавская Ворскла.

Ранее было определено, что поединок состоится в среду, 8 июля. Как сообщает официальный сайт УАФ, теперь стало известно и время начала встречи - 21:30 по киевскому времени.

Матч состоится в Харькове, однако этот город бы выбран не сразу. Изначально встречу планировали провести в Тернополе, но из-за коронавируса перенесли во Львов, а позже его вновь пришлось перенести, уже в Харьков.

Прямая трансляция будет идти сразу на двух телеканалах - Футбол 1 и UA: Перший.

Ранее сообщалось, что защитник Ворсклы попрощался с клубом.