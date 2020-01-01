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Бурда вернулся в общую группу перед поединком против Шахтера

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Тренировки с командой также возобновит Сергей Сидорчук.
Никита Бурда
Никита Бурда
ФК Динамо Киев

Киевское Динамо готовится к поединку против донецкого Шахтера в рамках 29-го тура чемпионата Украины.

Как сообщает пресс-служба "бело-синих", в общую группу вернулся центральный защитник Никита Бурда. Кроме того, полностью восстановился и тренируется без ограничений Сергей Сидорчук, который принимал участие в матче в Чернигове против Десны.

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Также отмечается, что Виталий Миколенко и Денис Попов по-прежнему находятся в лазарете в связи с микротравмами и продолжают восстановление. У Миколенко повреждение передней поверхности бедра, а у Попова - задней поверхности бедра.

Напомним, матч Динамо - Шахтер состоится в Киеве 4 июля в 19:30 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что Майкон возобновил тренировки с командой перед матчем с Динамо.

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Теги: Никита Бурда, Сергей Сидорчук, Денис Попов, Виталий Миколенко, Динамо, Динамо Киев, чемпионат Украины по футболу, УПЛ, футбол, чемпионат Украины
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