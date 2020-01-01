Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Майкон возобновил тренировки с командой перед матчем с Динамо

Комментариев: 0
Бразильский полузащитник вернулся в общую группу.
Майкон
Майкон
ФК Шахтер Донецк

Полузащитник Шахтера Майкон провел тренировку вместе с командой. Об этом сообщает пресс-служба Шахтера.

Читай также: Бразильские СМИ рассказали, сколько Тайсон получает в Шахтере

Бразилец попал в лазарет 15 марта, когда перед поединком против Зари в рамках чемпионата Украины у него случился рецидив травмы колена. В нынешнем сезоне Майкон провел 9 матчей, в которых не отличился результативными действиями.

Отметим, что впереди у Шахтера игра против киевского Динамо. Этот поединок состоится 4 июля в 19:30 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что Шахтер обновил дизайн клубного автобуса.

Поделись:
Теги: Майкон, Шахтер, Шахтер Донецк, чемпионат Украины по футболу, УПЛ, футбол, чемпионат Украины
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь