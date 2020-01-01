Майкон возобновил тренировки с командой перед матчем с Динамо

Бразильский полузащитник вернулся в общую группу.

Полузащитник Шахтера Майкон провел тренировку вместе с командой. Об этом сообщает пресс-служба Шахтера.

Читай также: Бразильские СМИ рассказали, сколько Тайсон получает в Шахтере

Бразилец попал в лазарет 15 марта, когда перед поединком против Зари в рамках чемпионата Украины у него случился рецидив травмы колена. В нынешнем сезоне Майкон провел 9 матчей, в которых не отличился результативными действиями.

Отметим, что впереди у Шахтера игра против киевского Динамо. Этот поединок состоится 4 июля в 19:30 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что Шахтер обновил дизайн клубного автобуса.