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Официально: Перенесенный матч Карпаты - Мариуполь не состоится

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Ситуацию, в которую попали Карпаты, будет рассматривать Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ.
Матч Карпаты - Мариуполь не состоится
Матч Карпаты - Мариуполь не состоится
ФК Карпаты

Перенесенный матч 24-го тура чемпионата Украины между Карпатами и Мариуполем все же не состоится.

Поединок, который был запланирован на среду, 1 июля, не будет проведен из-за финансовых проблем львовского клуба. В связи с этим Карпаты не могут приехать на матч.

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Как сообщает официальный сайт УПЛ, это дело рассмотрит Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ. Также львовян проинформировали о том, что если они вновь не явятся на матч без уважительной причины, то, в соответствии с Регламентом, клуб автоматически исключат из соревнований.

Ранее сообщалось, что Карпаты могут сняться с чемпионата из-за финансовых трудностей.

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Теги: Карпаты, Мариуполь, чемпионат Украины по футболу, УПЛ, футбол, чемпионат Украины
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