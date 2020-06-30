Защитник Ворсклы попрощался с клубом

Официально об уходе футболиста пока не объявляли.

Защитник Ворсклы Артур попрощался с полтавским клубом, в котором играл последние два года.

25-летний футболист опубликовал новый пост в Instagram, и поблагодарил клуб.

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"Спасибо! Желаю всего самого лучшего всем, кто работает. Было здорово быть частью всего с вами в течение двух последних лет. Спасибо, Полтава", - написал Артур под публикацией.

Отметим, что официально об уходе игрока еще не сообщалось, однако сегодня, 30 июня, истекает срок его контракта.

С 2018 года Артур отыграл 40 матчей за Ворсклу, совершив 3 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Жерсон Родригес отказался возвращаться в Динамо из-за Михайличенко.